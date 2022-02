Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit verletztem Segwayfahrer

Mönchengladbach - Limitenstraße (ots)

Am späten Nachmittag des 26.02.2022, gegen 16:50 Uhr, befuhr ein 75jähriger Mann aus Mönchengladbach mit seinem Segway den Gehweg an der Günhovener Straße in Rheindahlen. Dabei überfuhr er einen baustellenbedingten Kabelschacht, der quer über den Gehweg verlegt war. Der Segway Fahrer kam zu Fall und verletzte sich bei diesem Sturz so schwer, dass er mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt werden musste. Die Polizei sicherte die Unfallstelle und leitete die Ermittlungen ein.

