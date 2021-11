Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Briefkasten beschädigt

Greiz (ots)

Zwischen Samstag und Sonntag (30.10. bis 31.10.2021), gegen Mitternacht, beschädigte ein bislang unbekannter Täter Am Kohlacker einen Briefkasten, eine Granitsäule, ein Gartentor und eine Hauswand. Als möglicher Tatverdächtigter kommt ein, vermutlich angetrunkener, Fahrradfahrer in Betracht, der sich zur angegebenen Zeit in dem Bereich aufgehalten hat. Er soll mit einer langen Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

