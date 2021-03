Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (102/2021) Einbruch in Schulgebäude in Waake - Täter geflüchtet, Polizei Duderstadt sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Waake, Schulstraße

Samstag, 20. März 2021, gegen 21.40 Uhr

WAAKE (jk) - Durch ein eingeschlagenes Fenster sind Unbekannte am Samstagabend (20.03.21) in eine Schule in Waake (Landkreis Göttingen) eingestiegen. Eine Anwohnerin wurde gegen 21.40 Uhr durch laute Geräusche sowie Licht im Gebäude auf die Tat aufmerksam und alarmierte die Polizei. Noch während die Beamten den Komplex mit mehreren Fahrzeugen umstellten, ergriffen die Einbrecher die Flucht. Nach ersten Ermittlungen soll es sich bei den Gesuchten um zwei junge Männer bzw. Jugendliche handeln. Gestohlen wurde von ihnen offenbar nichts. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch offen.

Die nach den Flüchtigen eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Duderstadt, Telefon 05527/98010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell