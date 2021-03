Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (101/2021) Unbekannte überfallen Tankstelle in Hann. Münden

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Kasseler Straße

Freitag, 19. März 2021, gegen 21.55 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Am Freitagabend (19.03.2021) kam es in Hann. Münden zu einer räuberischen Erpressung. Die Täter erbeuteten Bargeld in Höhe von rund 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ersten Ermittlungen der Polizei Hann. Münden zufolge betraten die zwei maskierten Männer gegen 21.55 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohten die hinter dem Verkaufstresen stehende Angestellte mit je einem Messer. Die Mitarbeiterin übergab daraufhin das geforderte Geld an die Täter, welche sich anschließend fußläufig mit der Beute in unbekannte Richtung entfernten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: ca. 175 cm groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt, trug eine schwarze Gesichtsmaske mit Sehschlitzen, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, schwarzer Jacke und weißen Turnschuhen.

Täter 2: ca. 175 cm groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt, trug eine weiße OP-Maske, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, schwarzer Jacke sowie schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle und weißen Schnürbändern.

Die Ermittlungen der Polizei Hann. Münden laufen mit Hochdruck. Sachdienliche Hinweise werden rund um die Uhr unter Telefon 05541/951-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell