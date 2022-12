Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht in Testzelt ein und stiehlt Heizstrahler

Radolfzell (ots)

Ein unbekannter Täter ist in die Corona Teststation in der Seetorstraße eingebrochen und hat dort einen Heizstrahler gestohlen. Der Unbekannte schnitt im Zeitraum von Dienstagnachmittag, 17 Uhr, bis Mittwochmorgen, 09 Uhr, die Schnüre einer Zeltwand auf und gelangte so in das Innere der Teststation. Dort nahm der Einbrecher einen direkt hinter der Wand stehenden Heizstrahler im Wert von rund 200 Euro mit. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, entgegen.

