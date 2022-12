Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. TUT) - Unfall mit Alkohol, hoher Schaden und eine Person leicht verletzt

Aldingen / Lkr. TUT (ots)

Dienstagabend ist es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Ein 51-jähriger VW-Fahrer befuhr die B14 aus Richtung Rottweil kommend in Richtung Aldingen, kam vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi. Die 36-jährige Fahrerin des Audi konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden von insgesamt rund 40.000 Euro. Die 36-jährige Audi-Fahrerin wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei eine alkoholische Beeinflussung beim 51-jährigen VW-Fahrer fest. Ein Test bestätigte diesen Eindruck, weshalb in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein musste er vor Ort abgeben. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

