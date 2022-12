Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, K 5508, Hopfau - Glatt) Von der Straße abgekommen und mit dem Wagen auf dem Dach liegen geblieben - Autofahrerin leicht verletzt

Sulz am Neckar, K 5508, Hopfau - Glatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag zwischen Hopfau und Glatt auf der Kreisstraße 5508 ereignet hat, ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Die 67-jährige Frau war kurz vor 13.30 Uhr mit einem Kia Picanto von Hopfau in Richtung Glatt unterwegs, als sie im Verlauf einer Rechtskurve nach links von der Straße abkam. An der dortigen Böschung überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Die beim Unfall leicht verletzte Autofahrerin wurde durch eine eintreffende Rettungswagenbesatzung behandelt. An dem Kia entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Auch die Feuerwehr war bei dem Unfall eingesetzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss um den Abtransport des erheblich beschädigten Autos.

