POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Mann mit falschem Gewinnversprechen betrogen

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots) - Nach der Auslösung eines Einbruchalarms an einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße Ecke Schiltachstraße ist es am Montagabend zur vorläufigen Festnahme von drei tatverdächtigen Personen durch die Polizei gekommen. Während eines Spazierganges nahm eine Anwohnerin gegen 21.50 ...

mehr