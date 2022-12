Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Drei vorläufige Festnahmen nach Auslösung eines Einbruchalarms an einem Schramberger Einkaufsmarkt

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Nach der Auslösung eines Einbruchalarms an einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße Ecke Schiltachstraße ist es am Montagabend zur vorläufigen Festnahme von drei tatverdächtigen Personen durch die Polizei gekommen.

Während eines Spazierganges nahm eine Anwohnerin gegen 21.50 Uhr einen akustischen Alarm an dem Einkaufsmarkt wahr, sah daraufhin drei männliche Personen davonlaufen und eine offenstehende Nebentür an dem Kaufhausgebäude. Über das Personal einer nahegelegenen Tankstelle ließ die Zeugin die Polizei verständigen. Im Zuge der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung unter Einbindung des kommunalen Ordnungsdienstes konnten kurz darauf zwei dringend tatverdächtige Männer unweit des Einkaufsmarktes im Bereich der Höflestraße und unmittelbar danach eine weitere dringend verdächtige Person an einer nahegelegenen Bushaltestelle vorläufig festgenommen werden. Auf die drei tatverdächtigen Männer im Alter von 27, 32 und 39 Jahren traf die vorliegende Personenbeschreibung der Zeugin zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass sich die drei Männer bis zur Marktschließung um 21 Uhr im Kaufhaus versteckt hielten und beim Verlassen des Kaufhausgebäudes knapp eine Stunde später den akustischen Alarm ausgelöst hatten. Mittlerweile wurden die drei Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

