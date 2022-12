Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet (12.12.2022)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein unbekannter Autofahrer am Montagabend gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Bad Dürrheim und Donaueschingen. Der Unbekannte scherte mit seinem Auto, von der Überleitung der Autobahn 864 kommend, auf die Bundesstraße 27 in Richtung Donaueschingen ein. Eine 18-jährige Fahranfängerin mit einem Ford Fiesta, die auf der B 27 in Richtung Donaueschingen unterwegs war, musste dem einscherenden Auto ausweichen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Ford, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Unfallverursacher hielt nicht an und fuhr beschleunigend in Richtung Donaueschingen davon, zu einer Berührung zwischen den Autos kam es nicht. Am Ford Fiesta und der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell