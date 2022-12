POL-KN: (Rottweil) Von der Straße abgekommen und gegen Hauswand sowie geparktes Auto gefahren

Orsingen-Nenzingen (ots) - Am Dienstagmorgen ist eine Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Hauptstraße in Brand geraten. Gegen kurz vor 8 Uhr teilte eine Anwohnerin eine brennende Scheune in der Nachbarschaft mit. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand der Ökonomieteil des Hofes, in dem sich neben Rindern und Futtermittel auch mehrere Fahrzeuge befanden bereits in Vollbrand. Glücklicherweise konnten ...

