POL-KN: (Konstanz) Unbekannter tritt Außenspiegel eines weißen Seat Tarraco ab

Konstanz (ots) - Am Dienstagmorgen ist ein Auto auf der Bundesstraße 33 kurz vor Konstanz in Brand geraten. Eine 58-jährige Frau fuhr gegen 10 Uhr mit einem VW Golf auf der B33 in Richtung Innenstadt. Auf Höhe des Flugplatzes fing der Wagen, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, plötzlich an zu rauchen und anschließend im Motorraum zu brennen. Die 58-Jährige konnte den VW jedoch rechtzeitig und unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Konstanz löschte das ...

