Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schlägerei auf dem Fußballplatz

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstagabend, 16. August 2022, kam es zu einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen auf einem Sportplatz an der Fürstinnenstraße in der Feldmark. Ein Dutzend Jugendliche spielte dort Fußball, als es gegen 18.40 Uhr zum Streit wegen eines Fouls kam. Im weiteren Verlauf schlugen etwa zehn der Spieler auf einen 16-Jährigen ein und verletzten ihn leicht. Der Haupttäter ist etwa 14 Jahre alt, 1,50 bis 1,60 Meter groß. Er hat lockige, schwarze Haare. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

