Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Räuber bedroht Mann und flüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht einen unbekannten Täter, der am Dienstag, 16. August 2022, einen 31-Jährigen in der Altstadt bedroht und beraubt hat. Der 31 Jahre alte Gelsenkirchener fuhr gegen 19 Uhr mit der Rolltreppe hoch aus der U-Bahnstation am Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Am Bahnhofsvorplatz kam der unbekannte Täter auf ihn zu und forderte ihn unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seines Mobiltelefons auf. Nachdem der Gelsenkirchener dem Unbekannten dieses ausgehändigt hatte, flüchtete der Räuber. Der Gesuchte ist etwa 40 bis 45 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hat eine Glatze und trug ein gelbes T-Shirt mit Streifen, schwarz-gelbe Schuhe, eine kurze Hose sowie eine goldene Armbanduhr am Handgelenk. Hinweise zu dem Flüchtigen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

