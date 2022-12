Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Verlorener Autoreifen führt zu Unfall (12.12.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Montagabend gegen 19 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen Ersatzreifen verloren und dadurch einen Unfall verursacht. Der Unbekannte befuhr die B 33 von Bad Dürrheim kommend in Richtung Villingen. Auf Höhe der Abfahrt "Villingen Süd" verlor er das Ersatzrad, das gegen die vordere Stoßstange eines entgegenkommenden Ford Fiesta einer 25-Jährigen prallte. Die Stoßstange riss ab und Trümmerteile davon beschädigten einen Opel Corsa einer 21-Jährigen und einen Mercedes AMG GLE 53 eines 31-Jährigen, die beide hinter dem Ford fuhren. Während der Aufprall des Reifens auf den Ford einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursachte, blieben die Beschädigungen an den beiden anderen Autos mit jeweils etwa 1.000 Euro geringer. Der nicht bekannte Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Hinweise auf ihn erbittet die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell