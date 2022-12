Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr.- Konstanz) Mitfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Singen (ots)

Ein Mitfahrer eines Autos ist bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen verletzt worden. Eine 29 Jahre junge Frau war mit einem VW Golf auf der Steißlinger Straße in Richtung Georg-Fischer-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Freiburger Straße hielt die Golf-Fahrerin an einer Ampel verkehrsbedingt an. Dies erkannte ein hinter ihr fahrender 26-Jähriger mit einem VW Polo zu spät und prallte in das Heck des Golfs. Ein 61-jähriger Mitfahrer im Golf erlitt durch den Aufprall Verletzungen. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. An dem Polo entstand ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro, der Schaden am nicht mehr fahrbereiten VW dürfte im Bereich von rund 2.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell