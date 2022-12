Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Mustang prallt gegen Laterne

Stockach (ots)

Ein Mustang ist bei einem Unfall am Montagmittag auf dem Hägerweg gegen eine Straßenlaterne geprallt. Ein 66 Jahre alter Mann war mit einem Ford Mustang auf Aachenstraße in Richtung Hägerweg unterwegs. Beim Abbiegen kam der Wagen auf der witterungsbedingt glatten Straße nach links von der Fahrbahn ab und rutschte gegen eine Laterne. Der 66-Jährige blieb dabei unverletzt. Durch den Aufprall brach die Verankerung der Beleuchtung. Der Schaden an der Laterne dürfte im Bereich von rund 10.000 Euro liegen. An dem Mustang wurde die Fahrzeugfront durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Ford, der abgeschleppt werden musste, schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell