Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Auto kollidiert mit Linienbus

Radolfzell (ots)

Am Montagabend ist es an der Einmündung Luisenplatz/ Scheffelstraße zur Kollision zwischen einem Auto und einem Linienbus gekommen. Eine 32-jährige VW Polo-Fahrerin war auf dem Luisenplatz in Richtung Scheffelstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich fuhr die 32-Jährige weiter auf die Scheffelstraße und stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Linienbus zusammen. Verletzt wurde niemand. Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, den Schaden am VW schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro.

