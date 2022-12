Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Oberlohnstraße - Unbekannter streift Paketwagen und flüchtet

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagabend, im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 22 Uhr, eine Unfallflucht auf der Oberlohnstraße begangen. Der Unbekannte streifte den am Fahrbahnrand auf Höhe des Ibis Hotels geparkten Transporter der Deutschen Post und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ohne den Unfall anzuzeigen, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer erbittet das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222.

