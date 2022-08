Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hose runter und Glied entblößt - Bundespolizei ermittelt mit Hilfe der Videoauswertung mehrere Belästigungen

Dortmund - Verl (ots)

Am Sonntagmorgen (7. August) soll ein Unbekannter im Hauptbahnhof Dortmund sich einer Frau mit heruntergelassener Hose genähert und dabei sein Glied in der Hand gehalten haben. Zudem soll er die Frau unsittlich berührt haben. Stunden später stellten Bundespolizisten den Mann, als er erneut eine Frau sexuell belästigte.

Gegen 5 Uhr hielt sich eine 21-Jährige mit ihren zwei Begleiterinnen (23, 26) an der Schließfachanlage im Hauptbahnhof Dortmund auf. Plötzlich habe sich von hinten ein Mann mit heruntergelassener Hose genähert, welcher sein Geschlechtsteil in der Hand gehalten habe. Dann soll er die Deutsche unsittlich mit beiden Händen an der Hüfte angefasst haben. Gleichzeitig soll er sein Genital an ihr Gesäß gepresst haben. Die junge Frau aus Verl habe sich erschrocken herumgedreht und den ihr unbekannten Mann weggestoßen. Daraufhin sei dieser in Richtung Nordausgang geflüchtet. Bahnmitarbeiter verfolgten den Deutschen durch den Personentunnel, konnten ihn jedoch nicht stellen.

Bundespolizisten beobachteten den Tatverdächtigen mit Hilfe der Videoüberwachungsanlage und ermittelten, dass der Mann bereits vor und nach der Tathandlung mehreren unbekannten Geschädigten sein Glied präsentiert hatte.

Gegen 12 Uhr konnte der zunächst Unbekannte nach weiteren Handlungen durch Bundespolizisten im Bahnhof festgenommen werden. Kurz zuvor habe er erneut seine Hose geöffnet und an seinem Glied manipuliert, während er neben einer 28-jährigen Dortmunderin saß. Eine 36-Jährige verständigte eine Bundespolizeistreife.

Die Beamten fertigten Lichtbilder und nahmen Fingerabdrücke von dem 58-Jährigen. Anschließend leiteten sie Strafverfahren wegen sexueller Belästigung gegen den Dortmunder ein. Der Mann wurde zur Unterbindung weiterer Straftaten in das Gewahrsam der Polizei Dortmund gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell