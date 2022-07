POL-BOR: Gronau - Nachtrag zu "Person greift Schwimmmeisterin an"

Vreden (ots) - Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine 59 Jahre alte Pedelecfahrerin am Dienstag, 26.07.2022, in Vreden. Die Vredenerin war gegen 14.50 Uhr auf der Straße Windmühlentor aus Richtung Oldenkotter Straße kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Als die Frau gerade einen Radfahrer überholte, lenkte dieser nach links, um mutmaßlich in die Mühlenstraße abzubiegen. Es kam zur Kollision, infolgedessen ...

mehr