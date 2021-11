POL-ME: Polizei zieht maroden Lkw aus dem Verkehr - Langenfeld - 2111099

Polizei Mettmann

Langenfeld

Mettmann

Zahlreiche Mängel an seinem Fahrzeug sind am Dienstag (16. November 2021) einem Lkw-Fahrer aus Düsseldorf zum Verhängnis geworden.

Am Vormittag hatten Polizeibeamte des Verkehrsdienstes auf der Industriestraße in Langenfeld allgemeine Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei fiel ihnen ein Lkw mit Duisburger Kennzeichen auf, auf dessen Seite ein großes polizeifeindliches Graffiti gesprüht war. Als die Polizeibeamten den 7,5-Tonner anhielten und das Fahrzeug sowie den Fahrer kontrollierten, stellten diese gleich mehrere Mängel und Beanstandungen fest.

So waren die Halterung von einem der Luftdruckbehälter sowie der seitliche Unterfahrschutz verbogen und in der Windschutzscheibe war im Sichtbereich des Fahrers ein Steinschlag. Zusätzlich zu diesen offensichtlichen Mängeln stellten die Beamten Auffälligkeiten an der Lenkung fest.

Aufgrund dieser Mängel suchten die Beamten eine in Sichtweite gelegene Lkw-Werkstatt auf, um diese Mängel gerichtsfest dokumentieren zu lassen. Dabei wurden an dem Fahrzeug dann insgesamt 15 Mängel aufgefunden, davon waren 13 erheblich und der Mangel an der Lenkung war so gravierend, dass der Lkw noch vor Ort als "verkehrsunsicher" eingestuft wurde. Der Sachverständige entfernte daher auch die noch gültige HU-Plakette.

Den Fahrzeugführer und auch den Fahrzeughalter erwarten nun Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen, welche ein Bußgeld von mehreren Hundert Euro sowie einen Eintrag in Flensburg zur Folge haben werden.

Polizei Mettmann