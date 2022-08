POL-CE: Geschwindigkeitsmessung mit traurigem Ergebnis

Celle (ots) - Am späten Montagabend (22.08.2022) betrat ein 18 Jahre alter Mann aus Celle ein Wettbüro in der Straße "Am Heiligen Kreuz", bedrohte einen Gast sowie einen Angestellten mit einer Schreckschusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit einer niedrigen vierstelligen Summe flüchtete er anschließend zu Fuß. Mehrere Gäste des Wettbüros verfolgten den Räuber und stellten ihn kurze Zeit später in ...

