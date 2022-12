Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Dieb gibt sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Konstanz (ots)

Ein angeblicher Handwerker hat sich am Dienstagmittag Zugang zu einer Wohnung eines Mannes verschafft und ihn bestohlen. Gegen 12:30 Uhr klingelte ein Unbekannter bei dem 85-Jährigen und behauptete, von den Stadtwerken Konstanz zu sein und die Heizkörper kontrollieren zu müssen. Der arglose Mann ließ den Unbekannten herein, der sich anschließend in sämtliche Räume der Wohnung begab. Nachdem der 85-Jährige für die "Überprüfung der Heizkörper" 50 Euro bezahlt hatte und der Unbekannte gegangen war, bemerkte der Mann das aus seinem Geldbeutel Bargeld fehlte.

Zu dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: ca. 170 Zentimeter groß, 30-35 Jahre alt, blasses Gesicht, sprach dialektfrei Deutsch. Bekleidet war der Mann mit einer grauen Kappe und einem dunkelblauen Anorak.

Hinweise auf die Identität des "falschen Mitarbeiters der Stadtwerke" nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei generell zur Vorsicht vor Haustürbesuchen! Sie warnt, keine Handwerker, die nicht selbst bestellt wurden oder Fremde in die Wohnung zu lassen! Weder an der Haussprechanlage noch an der Wohnungstür sollte man sich zu irgendetwas überreden oder unter Druck setzen lassen. Im Zweifel direkt die Tür schließen!

