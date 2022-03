LPI-J: Nicht versichert

Jena (ots) - Ein Zeuge informierte am Donnerstagvormittag die Jenaer Polizei, da er einen Pkw der Marke Opel in der Anna-Siemsen-Straße feststellte. Dieser war, bis auf die Frontscheibe, komplett entglast. Unbekannte hatten bei dem abgeparkten Opel mit auf unbekannte Weise alle Scheiben zerstört. Einen Hinweis auf den oder die Verursacher ist nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

