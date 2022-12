Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Scheune gerät in Brand

Orsingen-Nenzingen (ots)

Am Dienstagmorgen ist eine Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Hauptstraße in Brand geraten. Gegen kurz vor 8 Uhr teilte eine Anwohnerin eine brennende Scheune in der Nachbarschaft mit. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand der Ökonomieteil des Hofes, in dem sich neben Rindern und Futtermittel auch mehrere Fahrzeuge befanden bereits in Vollbrand. Glücklicherweise konnten alle Tiere unversehrt aus der Scheune gerettet werden. Die mit rund 52 Helfern ausgerückten Wehren aus Orsingen-Nenzingen, Eigeltingen und Stockach konnten ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude verhindern und den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden dürfte im Bereich von rund 250.000 Euro liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell