POL-CE: Wietze - Telefonische Bedrohung von Grundschule und Kindergarten löst Polizeieinsatz aus

Celle (ots) - Ein unbekannter Anrufer gab sich am Dienstagabend (05.07.2022) gegenüber einer 65 Jahre alten Frau aus Nienhagen als Polizeibeamter der Polizeistation Wathlingen aus. Er machte ihr weis, dass bereits am Vormittag eine ältere Frau in ihrer Nachbarschaft überfallen worden sei. Nun habe man eine Liste mit potenziellen Opfern gefunden, auf der auch ihr Name stehen würde. Der falsche Polizist forderte die ...

mehr