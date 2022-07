Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Telefonbetrüger prellt Seniorin

Celle (ots)

Ein unbekannter Anrufer gab sich am Dienstagabend (05.07.2022) gegenüber einer 65 Jahre alten Frau aus Nienhagen als Polizeibeamter der Polizeistation Wathlingen aus. Er machte ihr weis, dass bereits am Vormittag eine ältere Frau in ihrer Nachbarschaft überfallen worden sei. Nun habe man eine Liste mit potenziellen Opfern gefunden, auf der auch ihr Name stehen würde.

Der falsche Polizist forderte die gutgläubige Frau auf, ihren Schmuck vor die Tür zu legen, um die Sachen in Sicherheit zu bringen. Leider fiel die Seniorin auf diesen Trick herein, verpackte ihre Wertgegenstände und deponierte sie vor der Tür.

Als kurze Zeit später ihr Sohn vorbeikam, waren die Sachen schon von unbekannten Tätern abgeholt worden. Der Sohn erkannte das Geschehene als Betrug und alarmierte die Polizei.

Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

