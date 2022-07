Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - PKW gerät auf Gegenfahrbahn, verursacht Schaden an LKW und flüchtet

Celle (ots)

Am Montagvormittag (04.07.2022), gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 40 Jahre alter LKW-Fahrer die Kreisstraße 74 von Altencelle in Richtung Lachtehausen. In Höhe der Allerbrücke geriet ein entgegenkommender PKW auf die Gegenfahrbahn.

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, sah sich der LKW-Fahrer gezwungen, nach rechts auszuweichen. Hier stieß er mit seinem Gefährt gegen die Leitplanke, wodurch ein Schaden in vierstelliger Höhe an der Zugmaschine entstand.

Der unbekannte Fahrzeugführer des PKW flüchtete vom Unfallort. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215.

