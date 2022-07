POL-CE: Eschede/ Weyhausen - Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtmissachtung

Celle (ots) - Am Samstagabend (02.07.2022), kurz vor Mitternacht, wurde der Polizei eine Schlägerei im Schulweg gemeldet, an der ca. 20 Personen beteiligt sein sollen. Es stellte sich heraus, dass mehrere Partygäste nach einer Feier am Sportplatz durch unbekannte Personen angegriffen worden waren. Mehrere unbekannte Täter seien mit zwei PKW sowie einem Motorrad vorgefahren und hätten Personen scheinbar wahllos ...

mehr