POL-CE: Celle - Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Celle (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag (02./03.07.2022), etwa gegen Mitternacht, war ein 58 Jahre alter Mann aus Wietze mit seinem PKW Daimler in Celle unterwegs. Ein hinter ihm fahrender Fahrzeugführer bemerkte, dass der Fahrer vor ihm in Schlangenlinien fuhr und immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Der Zeuge alarmierte telefonisch die Polizei und blieb hinter ihm.

In der Harburger Heerstraße beobachtete dieser Zeuge, wie es zu einem Beinahezusammenstoß des Daimler-Fahrers mit einem Wagen kam, der aus der Straße "Hohe Wende" kam und nach links in die Harburger Heerstraße abbog.

Kurz darauf konnte die Polizei den Fahrer im "Nordfeld" stoppen. Der 58-Jährige war offensichtlich stark angetrunken und nicht mehr in der Lage, in den Alkomaten zu pusten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei Celle bittet nun den Fahrer des gefährdeten PKW, der von der Straße "Hohe Wende" in die Harburger Straße abgebogen war, sich als Zeuge zu melden unter Telefon 05141/277-215.

