POL-UN: Selm - Pkw mit sechs Insassen verunglückt - drei Verletzte

Selm (ots)

Ein Pkw mit sechs Insassen zwischen 30 und 53 Jahren ist am Sonntag (03.10.2021) gegen 17.55 Uhr auf dem Borker Landweg in Selm aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Dabei wurden drei Insassen verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

