Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (26.04.22) in eine Wohnung an der Suttnerstraße eingebrochen. Die Täter brachen die Wohnungstür in einem Hochhaus auf, durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen und stahlen mutmaßlich Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell