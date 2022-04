Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Drei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (25.04.2022) in einem Kaufhaus an der Eberhardstraße zwei Frauen und einen Mann festgenommen, die im Verdacht stehen, Parfumflaschen im Wert von über Zweihundert Euro gestohlen zu haben. Der 39-jährige Ladendetektiv beobachtete die 23-jährige Frau und den 21-jährigen Mann gegen 14.00 Uhr, wie sie die Sicherheitsetiketten von drei Parfums entfernt und diese in einem Rucksack der Frau verstaut haben sollen. Die weitere, ebenfalls 23-jährige Frau, soll versucht haben, die Tat mit ihrem Körper abzuschirmen. Der Detektiv sprach daraufhin die drei Personen an und bat sie in sein Büro, wo sie von den alarmierten Polizeibeamten festgenommen wurden. Alle drei Tatverdächtige mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und keinem festen Wohnsitz in Deutschland wurden im Laufe des Dienstags (26.04.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.

