POL-CE: Hambühren - Ladendieb bedroht Zeugen mit Messer

Celle (ots) - Am Montagvormittag (04.07.2022), gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 40 Jahre alter LKW-Fahrer die Kreisstraße 74 von Altencelle in Richtung Lachtehausen. In Höhe der Allerbrücke geriet ein entgegenkommender PKW auf die Gegenfahrbahn. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, sah sich der LKW-Fahrer gezwungen, nach rechts auszuweichen. Hier stieß er mit ...

mehr