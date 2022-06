FW Selfkant: Sommerferien auch bei der Jugendfeuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Selfkant

Sommerferien auch bei der Jugendfeuerwehr

Selfkant

Nachdem die Jugendfeuerwehr in diesem Jahr endlich wieder ihre gewohnten Übungsabende abhalten konnte und dadurch fleißig neue Inhalte gelernt und in praktischen Übungen umgesetzt hat. Konnte gestern bei dem letzten Übungsabend vor den Sommerferien einmal entspannt werden und bei einem Eisbecher beim Eisparadies Penners in Tüddern zusammen mit den Ausbildern die Kameradschaft gepflegt werden.

Wir wünschen allen schöne Sommerferien und freuen uns, wenn es nach der Sommerpause wieder weitergeht.

Das nächste Jugendfeuerwehrüben findet wieder ab dem 17. August statt. Falls du zwischen 10 und 17 Jahre alt bist und Interesse an der Jugendfeuerwehr hast, kannst du beim nächsten Üben gerne einmal vorbei schauen und mitmachen. Für weitere Informationen kannst du dich gerne einmal mit dem Gemeindejugendfeuerwehrwart Ralph Timmermans unter der Telefonnummer: +49 (0) 15783023495 in Verbindung setzen.

