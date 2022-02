Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Trickdieb bestiehlt 84-Jährige - "Staubsaugervertreter" wollte Pelzmäntel und Schmuck ankaufen

Duisburg (ots)

Eine 84-Jährige ist am Mittwoch (23. Februar) Opfer eines Trickdiebes geworden. Der Mann klingelte gegen 9:20 Uhr an der Wohnung der Frau auf der Düsseldorfer Straße (nähe Akazienhof) und gab sich als Staubsaugervertreter aus. Außerdem wollte er Schmuck ankaufen. Die Seniorin zeigte dem Täter daraufhin ihre Schmuckstücke, die er in einem unbeobachteten Moment einpackte. Der Mann verschwand gegen 9:30 Uhr in unbekannte Richtung.

Bereits am Montag (21. Februar) war der Täter gegen 12 Uhr in der Wohnung der Frau, um sich nach Pelzmänteln zu erkundigen, die er gerne ankaufen würde. Die Seniorin gab dem Mann daraufhin ihre Nummer. Telefonisch vereinbarten sie den Termin am Mittwoch.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können oder ihn flüchten gesehen haben: Er war etwa 40 bis 45 Jahre alt, hatte dunkle Haare und trug dunkelblaue Kleidung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 2800 entgegen.

