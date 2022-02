Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtmitte: Graffiti-Sprayer vor Tat erwischt

Duisburg (ots)

Sicherheitsmitarbeiter der DVG haben am frühen Donnerstagmorgen (24. Februar, 3:40 Uhr) zwei Graffiti-Sprayer (41 und 43 Jahre) vor ihrer Tat gefasst. Die Männer lösten einen Alarm aus, weil sie auf den Gleisen des U-Bahnhofes "Harry-Epstein-Platz" unterwegs waren. Sie flüchteten durch den Tunnel zurück zur Haltestelle - in die Arme der Sicherheitsmitarbeiter, die sie an die Polizei übergaben. Die Beamten stellten einen Beutel mit Spraydosen und einer Sturmhaube sicher. Die zwei Männer müssen sich jetzt mit einer Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr auseinandersetzen. Ein Gleis wurde kurzzeitig gesperrt.

