POL-DU: Alt-Homberg: Flasche auf Schiff geschmissen - Polizei sucht Zeugen

Zwei Unbekannte haben am Dienstagmittag (22. Februar) gegen 12:45 Uhr vom Fußgängerbereich der A 40 Rheinbrücke (Fahrtrichtung Venlo) eine Flasche gefüllt mit Erde vor das Steuerhaus eines Tankmotorschiffes geschmissen. Verletzt wurde niemand. Der Schiffsführer (50) stellte jedoch fest, dass der Lack an seinem Steuerhaus abgeplatzt war. Die Wasserschutzpolizei schrieb eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Schiffverkehr und sucht Zeugen, die die beiden Täter gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0203 2800 entgegen.

