Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte Täter stehlen GPS-Sensoren von Baumaschinen - Hoher Sachschaden

Wolfsburg (ots)

Lehre, Boimstorfer Straße

04.10.2021, 19.30 Uhr bis 05.10.2021, 07.00 Uhr

Unbekannte Täter entwendten von Montagabend bis Dienstagmorgen diverse GPS-Sensoren von Baumaschinen von einem Baustellengelände an der Boimstorfer Straße in Lehre. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei hofft auf Zeugenhinwiese.

Am Dienstagmorgen stellte ein Mitarbeiter einer Baufirma beim Betreten des Geländes an der Boimstorfer Straße fest, dass von insgesamt vier Baumaschinen diverse GPS-Sensoren gestohlen worden waren. Hinweise zum Verbleib der Sensoren und/oder der Täter bitte telefonisch an die Polizei in Königslutter unter der Rufnummer 05353/941050.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell