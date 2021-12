Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Lauscha (ots)

Am Samstag, 25.12.2021 gegen 03:30 Uhr, wurde der PI Sonneberg ein Verkehrsunfall in der Ahornstraße in Lauscha gemeldet. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Atemalkohlgeruch bei dem 21 jährigen Unfallverursacher. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,69 Promille. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der junge Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Ihm drohen ein mehrmonatiges Fahrverbot, sowie eine empfindliche Geldstrafe.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 8000 Euro.

