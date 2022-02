Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Mittwoch (23. Februar, 14:20 Uhr) bei einem Unfall auf der Großenbaumer Allee verletzt. Der Mann kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 64-Jährige war an einer Autofahrerin vorbeigefahren, die den rechten Blinker zum Einparken auf einem Grünstreifen gesetzt hatte. Die Frau erzählte, dass sie sich kurzfristig umentschieden hätte und am gegenüberliegenden Fahrbahnrand parken wollte. Als die 40-Jährige zum Wenden ansetzte, übersah sie den Zweiradfahrer und stieß mit ihm zusammen.

