POL-KN: (Rottweil) Anderes Auto beschädigt und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Rottweil (ots)

Bereits am Sonntag, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr, ist es in der Straße "Am Stadtgraben" zu einer Unfallflucht gekommen. Im genannten Zeitraum fuhr ein Unbekannter vermutlich zu dicht an einem dort geparkten Alfa Romeo des Typs Giuletta vorbei und streifte die rechte Seite des abgestellten Autos. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Alfa in Höhe von knapp 4000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei Rottweil (0741 477-0) entgegen.

