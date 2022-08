Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brennende Müllsäcke

Am Mittwochmorgen, 10.08.2022, wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin gegen 06 Uhr mitgeteilt, dass mehrere gelbe Müllsäcke in der Paul-Hindemith-Straße in Einbeck brennen würden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr der Stadt Einbeck schnell gelöscht werden. Da die Brandursachse bislang unklar ist, hat die Polizei Einbeck die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche hinweise geben können, sich zu melden.

