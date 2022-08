Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheitsfahrt

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg OT Lütgenrode, B 446

Di., 09. Aug. 2022, gegen 19.25 Uhr

Nörten-Hardenberg (ri). Durch Verkehrsteilnehmer wurde ein beschädigter Pkw im Bereich der B446 gemeldet. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde ein litauischer Pkw Audi A 4 auf dem Tankstellengelände in Lütgenrode festgestellt. Der Pkw war auf der rechten Seite zerkratzt und vorne rechts war nur noch die Felge vorhanden, der Reifen fehlte komplett. Bei der Überprüfung der Fahrers (43-jährig aus Litauen) wurde eine starke Beeinflussung durch Alkohol (AAK 2,29 Promille) und durch Kokain festgestellt. Der Fahrer hatte zuvor die BAB 7 in südlicher Richtung befahren. Hier fand vermutlich ein Touchieren der Leitplanke statt. Im weiteren Verlauf wurde der Vorderreifen verloren und die Fahrt auf der Felge fortgesetzt. Eine Überprüfung im Bereich der BAB ergab hier aber keine Schäden, der Vorderreifen konnte ca. 500 m vor der AS Nörten-Hardenberg aufgefunden werden.

Dem Fzg-Führer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und er wurde in Absprache mit der StA Göttingen nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

