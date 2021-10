Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Parkplatzrempler am Combi-Verbrauchermarkt

Rahden (ots)

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Combi-Verbrauchermarktes in der Weher Straße bitten die Verkehrsermittler um Zeugenhinweise.

So hatte eine Rahdenerin am Montag gegen acht Uhr ihren blauen VW Passat auf dem Parkplatz abgestellt und bei ihrer Rückkehr gegen 16.15 Uhr eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange festgestellt. Die Ermittler vermuten, dass ein unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren den Schaden verursacht und sich anschließend ohne seinen Pflichten nachzukommen von der Örtlichkeit entfernt hat.

Hinweise zum Verursacher bitte an Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell