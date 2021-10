Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Fahrzeugführer unter Drogen aus dem Verkehr gezogen

Hüllhorst, Lübbecke (ots)

Bei Verkehrskontrollen zur Bekämpfung von Drogen und Alkohol am Steuer sind den Beamten in Hüllhorst und Lübbecke am Mittwoch drei Fahrzeugführer aufgefallen, die ihre Vehikel unter dem mutmaßlichen Einfluss von Betäubungsmitteln steuerten. Sie haben nun mit Konsequenzen zu rechnen.

Zunächst bemerkten die Einsatzkräfte der Wache Lübbecke gegen 8.25 Uhr einen Mann (34) aus Löhne, als dieser mit einem Opel die Tengerner Straße befuhr und entschieden ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum, welche durch einen entsprechenden Vortest bestätigt wurden. Daraufhin wurde ihm auf der Wache Lübbecke eine Blutprobe entnommen. Nur wenig später war ein weiterer Löhner (22) gegen 9.15 Uhr mit einem Smart auf der gleichen Straße unterwegs. Auch bei ihm ergab der wegen eines Drogenverdachts durchgeführte Vortest ein positives Ergebnis. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrer müssen vom Erhalt einer Anzeige ausgehen.

Gegen 11.15 Uhr stoppten die Beamten auf der Straße "Hinter der Mauer" in Lübbecke zudem einen 46 Jahre alten Espelkamper in einem VW Polo. Weil sich auch bei ihm Anzeichen für einen BTM-Konsum ergaben, wurde er nach einem Drogenvortest zu einer Blutprobe auf die Wache Lübbecke gebracht. Die Polizisten fertigten eine Anzeige.

