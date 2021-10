Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer (10) von Auto angefahren

Bad Oeynhausen (ots)

Am Dienstag ist ein 10 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall auf der "Kirchbreite" schwer verletzt worden.

Das Kind hatte den ersten Erkenntnissen nach den Gehweg der "Kirchbreite" gegen 13.30 Uhr in Richtung "Eidinghausener Straße" befahren und wollte offenbar mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg an der Pestalozzistraße überqueren. Dabei wurde der Junge vom nahenden Mercedes eines Mannes (64) aus Bad Oeynhausen erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen. Von dort schleuderte er auf die Straße. Der Fahrer hatte den Van den Angaben nach in Richtung der Heisenbergstraße gesteuert.

Rettungskräfte brachten den 10-Jährigen nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus Bad Oeynhausen. Der PKW und das Fahrrad wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell