Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Stadtgebiet

5 Fahrer unter Betäubungsmittel oder alkoholisiert unterwegs

Lübeck (ots)

Am vergangenen Wochenende stellten Beamte des 1. und 4. Polizeireviers Lübeck bei vier Fahrern den Einfluss berauschender Mittel fest - zudem konnten sie einen als entwendet gemeldeten E-Scooter sicherstellen. Ein Scooterfahrer stürzte alkoholbedingt und kam ins Krankenhaus. Am Freitagvormittag (04.03.) wurde ein 34-jähriger Lübecker im Marliring kontrolliert. Der Fahrer eines Motorrollers hatte nicht das aktuelle Versicherungskennzeichen angebracht und zog so die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich. Allerdings konnte er den Polizisten einen neuen Versicherungsschein vorlegen. Der Mann hatte nur noch nicht das neue Schild angebracht. Die Beamten bemerkten zudem die glasigen Augen und geweiteten Pupillen bei dem Mann. Ein Test erhärtete den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC und Amphetamine. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet sowie eine Bußgeldanzeige gefertigt. In den frühen Morgenstunden des Samstagvormittag (05.03.) stürzte in der Wallstraße ein 31-jähriger E-Scooterfahrer aufgrund des Genusses alkoholischer Getränke. Mit einer Gesichtsverletzung wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Am Vormittag des selben Tages folgte eine Kontrolle eines Renault Twingo im Mönkhofer Weg. Einem 22-jähriger Lübecker wird nach Auswertung des Tests der Konsum von THC und Amphetaminen vorgeworfen. Auch hier folgten eine Blutprobenentnahme und Bußgeldanzeige. Eine knappe Stunde später kam der nächste Kontrollerfolg im Mönkhofer Weg. Bei einem 40-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Lübeck sahen die Beamten gerötete Bindehäute und geweitete Pupillen. Ein Test ergab den Verdacht des Konsums von Marihuana. Auch hier folgte die Blutprobenentnahme. Zudem fanden die Beamten 2,08 Gramm Marihuana, welches sie beschlagnahmten und eine Anzeige fertigten. Der genutzte E-Scooter war am 02. März 2022 auf dem Gelände der Augenklinik/UKSH als entwendet gemeldet und konnte nun sichergestellt werden. Der Lübecker war nicht in der Lage, den Beamten schlüssig zu erklären, wie er Besitzer dieses Fahrzeuges geworden war. Es erhärtet sich der Verdacht, dass er diesen entwendet hat. Am frühen Montagmorgen (07.03.) wurde ein 24-jähriger Lübecker in der Kronsforder Allee kontrolliert. Der Smartfahrer hatte das Licht beim Fahrzeug nicht eingeschaltet und fuhr schnell und rasant. Ein Test bei dem jungen Mann ergab den Verdacht auf THC. Dieses hatte auch hier eine Blutprobenentnahme und ein Bußgeldverfahren zur Folge.

