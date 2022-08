Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

Hattingen (ots)

Am 28.01.2022 wurde einem 81-jährigen Geschädigten beim Einkauf in Hattingen die Geldbörse entwendet. Die darin befindliche EC-Karte wurde anschließend an einem Geldautomaten in Hattingen und in diversen Geschäften in Bochum und Essen unberechtigt eingesetzt. Beim Abheben des Geldes in Hattingen wurde eine augenscheinlich weibliche Tatverdächtige videografiert. Wer kann Angaben machen, die zur Identifizierung der unbekannten Tatverdächtigen führen? Bilder unter diesem Link: https://polizei.nrw/fahndung/85962

